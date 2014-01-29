Відбулась зустріч Януковича з Ештон і Томбінські

Про це повідомляє прес-служба Президента.

У зустрічі також узяв участь голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінські.

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