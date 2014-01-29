Відбулась зустріч Януковича з Ештон і Томбінські
16:17, 29 січня 2014Політика
0 0
Президент України Віктор Янукович провів зустріч з Високим представником Європейського Союзу у закордонних справах і безпековій політиці Кетрін Ештон.
Віктор Янукович та Кетрін Ештон
Про це повідомляє прес-служба Президента.
У зустрічі також узяв участь голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінські.
Читайте такожВ Україну їдуть Ештон і євродепутатиЯк повідомляв УНІАН, Верховний представник ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон заявила про стурбованість повідомленнями про можливе запровадження надзвичайного стану в Україні, який, на її думку, не принесе користі жодній із сторін політичного протистояння в Україні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter