Засідання ВР ще не поновилося. Депутати викликають Рибака

Як передає кореспондент УНІАН, спікер Володимир Рибак оголошував про 10-хвилинну перерву в засіданні, проте ця перерва триває вже близько години.

Опозиція скандує: «Рибак! Рибак!», викликаючи спікера до сесійної зали.

Депутати з усіх фракцій перебувають в сесійній залі. Вони спілкуються між собою та радяться.

Як повідомлялося, Верховна Рада продовжила сьогоднішнє засідання доти, доки опозиція і більшість не узгодять текст законопроекту про амністію учасників масових акцій протесту. Таке рішення на вечірньому засіданні парламенту підтримали 357 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Депутати впродовж всього дня намагалися узгодити текст законопроекту про амністію, кожен раз оголошуючи перерву в своїй роботі. За результатами останніх переговорів голова Верховної Ради Володимир Рибак повідомив, що сторони не змогли остаточно погодити варіант документа і запропонував перенести засідання на завтра, 30 січня. Проти цієї пропозиції категорично виступила опозиція, заявивши, що необхідно продовжити роботу ВР, доки не буде прийнято закон про амністію.

Наразі у ВР зареєстровано кілька законопроектів про амністію. Опозиція вважає, що ВР повинна амністувати всіх учасників протестних акцій. Партія регіонів пропонує свій варіант законопроекту, в якому передбачено, що амністія почне діяти, коли протестувальники звільнять адмінбудівлі, розблокують вулиці, демонтують барикади.