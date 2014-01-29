У Одесі обрали виконком місцевої Народної Ради

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Євромайдан-Одеса», Одеська Народна Рада, до складу якої увійшли 54 особи, обрала виконавчий комітет.

«Також Одеська Народна Рада прийняла Декларацію про проголошення Одеської Народної Ради і звернулася до територіальних громад Одеської області щодо політичної ситуації в Україні», - повідомили в прес -службі.

У декларації сказано: «Одеська Народна Рада - це об'єднання депутатів місцевих рад від опозиційних партій (ВО« Батьківщина» , ВО «Свобода», «УДАР Віталія Кличка», ПП «Фронт змін») та позафракційних, громадських і політичних активістів, які стоять на принципах захисту Конституції України, державного ладу, демократії і виступають проти узурпації влади режимом Януковича».

У ній також перераховуються «злочини проти учасників мирних зібрань», зокрема, сказано про затримання трьох активістів у листопаді 2013 року, «про силовий демонтаж наметового містечка Одеського Євромайдану біля Потьомкінських сходів», нападах на автобус, «який віз мітингувальників на мирну акцію протесту в Київ», підпали автомобілів активістів і т. д.

«Одеська Народна Рада і місцеві Народні Ради Одеської області здійснюють заходи, спрямовані на підготовку проекту нової Конституції України, яка відновить законність і правопорядок, баланс між гілками влади та запровадження реального самоврядування в Україні», - сказано в декларації.