Зараз відбуватиметься нарада опозиції з Януковичем та Рибаком - Пінчук

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам після наради фракції ПР із Януковичем.

«Зараз ідуть ще перемовини лідерів опозиції з Президентом, головою ВР», - сказав він, і висловив сподівання, що сьогодні буде знайдено спільне рішення стосовно законопроекту про амністію.