Зараз відбуватиметься нарада опозиції з Януковичем та Рибаком - Пінчук
21:32, 29 січня 2014Політика
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Народний депутат від Партії регіонів Андрій Пінчук повідомив, що зараз лідери опозиції радитимуться із Президентом України Віктором Януковичем та головою ВР Володимиром Рибаком.
Зараз відбуватиметься нарада опозиції з Януковичем та Рибаком - Пінчук
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам після наради фракції ПР із Януковичем.
«Зараз ідуть ще перемовини лідерів опозиції з Президентом, головою ВР», - сказав він, і висловив сподівання, що сьогодні буде знайдено спільне рішення стосовно законопроекту про амністію.
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