Герман про голосування за амністію: Слово президента було вирішальним

Так Ганна Герман прокоментувала голосування регіоналів за закон представника президента у парламенті Юрія Мірошниченка. Сама вона не голосувала за законопроект, пише Українська правда.

"Ми підрахували наші голоси, перевірили наші сили, і коли побачили, що голосів вистачає, то проголосували за проект Мірошниченка. Якби у нас не було голосів, то ми б пішли на будь-який компроміс, і голосували б за будь-який компромісний законопроект. Ми підійшли з позиції більшості, обраної народом" , - сказала Герман журналістам.

На питання про те, чи не голосували регіонали під тиском Януковича, який пригрозив парламенту розпуском, Герман заявила "президент - великий авторитет для нас, і слово президента було, є і буде вирішальним. Президент сказав, що в країні не можна допустити кровопролиття, тому ми зробили все, щоб заарештовані з будь-яких причин, були звільнені".

Журналісти поставили питання про те, що буде, якщо люди відмовляться залишати будівлі і вулиці, і чи готова Герман особисто взяти на себе відповідальність за можливе кровопролиття, вона відповіла: "Закон є закон".

"Ми розраховуємо на мудрість українського народу. Всі хочуть жити в правовому полі і повернутися додому", - додала вона.