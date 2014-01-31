Керрі переговорив з лідерами опозиції України і підтримав євроінтеграцію країни
00:28, 31 січня 2014Політика
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Держсекретар США Джон Керрі в телефонній розмові з лідерами української опозиції висловив підтримку євроінтеграції України і закликав до мирного врегулювання кризи.
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на представника держдепу Джен Псакі.
«Держсекретар зазначив, що США підтримують європейську інтеграцію України, і закликав захищати демократію мирними засобами. Він також відзначив досягнутий прогрес, зокрема скасування законів від 16 січня», - сказала Псакі.
За її словами, Вашингтон вважає, що винні у застосуванні насильства під час протистояння в Україні мають бути притягнуті до відповідальності.
У розмові з Керрі брали участь шість лідерів політичних партій і громадянського суспільства, повідомила представник держдепу.
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