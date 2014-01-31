Керрі переговорив з лідерами опозиції України і підтримав євроінтеграцію країни

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на представника держдепу Джен Псакі.

«Держсекретар зазначив, що США підтримують європейську інтеграцію України, і закликав захищати демократію мирними засобами. Він також відзначив досягнутий прогрес, зокрема скасування законів від 16 січня», - сказала Псакі.

За її словами, Вашингтон вважає, що винні у застосуванні насильства під час протистояння в Україні мають бути притягнуті до відповідальності.

У розмові з Керрі брали участь шість лідерів політичних партій і громадянського суспільства, повідомила представник держдепу.