Українські опозиціонери їдуть до Мюнхена на конференцію з безпеки
10:55, 31 січня 2014Політика
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Українські опозиціонери, зокрема голова політради ВО «Батьківщина» та фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк сьогодні відбувають до Мюнхена
Яценюк їде до Мюнхена / Reuters
Там вони візьмуть участь у ювілейній 50-й Мюнхенській безпековій конференції.
У рамках конференції відбудеться низка зустрічей Яценюка для обговорення шляхів виходу з кризи в Україні, повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Баткьівщина». Зокрема заплановані зустрічі з державним секретарем США Джоном Керрі, сенатором США Джоном Маккейном, високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кетрін Ештон, Президентом Німеччини Йоахімом Гауком та міністром закордонних справ Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.
У рамках заходу обговорюватимуться актуальні питання світової та європейської безпеки, в тому числі ситуація в Україні.
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