Українські опозиціонери їдуть до Мюнхена на конференцію з безпеки

Там вони візьмуть участь у ювілейній 50-й Мюнхенській безпековій конференції.

У рамках конференції відбудеться низка зустрічей Яценюка для обговорення шляхів виходу з кризи в Україні, повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Баткьівщина». Зокрема заплановані зустрічі з державним секретарем США Джоном Керрі, сенатором США Джоном Маккейном, високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кетрін Ештон, Президентом Німеччини Йоахімом Гауком та міністром закордонних справ Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

У рамках заходу обговорюватимуться актуальні питання світової та європейської безпеки, в тому числі ситуація в Україні.