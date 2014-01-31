ЗМІ: Держсекретар США зустрінеться з Яценюком та Кличком на форумі у Мюнхені

Держсекретар США Джон Керрі зустрінеться з лідерами української опозиції на полях Мюнхенській конференції з безпеки, передає РИА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

"У суботу вдень він (Керрі) буде мати можливість вперше зустрітися з ключовими фігурами української опозиції", - повідомив представник держдепу безпосередньо перед вильотом Керрі на міжнародний форум у Мюнхен.

У четвер глава американського дипломатичного відомства вже провів телефонні переговори з представниками опозиції в Україні - з держсекретарем поговорили шість лідерів політичних партій і громадянського суспільства. У цій розмові Керрі висловив підтримку євроінтеграції України і закликав до мирного врегулювання кризи в країні.

Повідомляється, що в Мюнхені співрозмовниками Керрі стануть лідер опозиційної партії "УДАР" Віталій Кличко, опозиціонер і голова опозиційної фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк. Крім того, запланована зустріч держсекретаря з активісткою Євромайдану відомою співачкою Русланою Лижичко, відзначає агентство.