Фюле: Жорстокість та безкарність в Україні мають бути зупинені

Європейський комісар з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан Фюле закликає українську владу зупинити викрадення і насильство щодо активістів в Україні. Про це він написав у Twitter.

«Закликаю українську владу оперативно діяти в справах про викрадення і тортури, таких, як у випадку із Дмитром Булатовим. Така жорстокість і безкарність викликають жаль і мають бути зупинені», – написав Фюле.

Читайте такожЄвропейські політики мають реальні важелі впливу для нормалізації ситуації в Україні - Азаров

Про зникнення Булатова стало відомо 23 січня. Увечері 30 січня його знайшли в селі Вишеньки Бориспільського району Київщини. За словами друзів Булатова, невідомі зловмисники тиждень мучили автомайданівця і не давали йому їжі. Наразі Булатов перебуває у столичній клініці «Борис».