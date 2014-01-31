Клюєв повіз закони на підпис до Януковича - ЗМІ

Як пише «Дзеркало тижня», посилаючись на свої джерела в Адміністрації Президента, глава АП Андрій Клюєв у п'ятницю повіз на підпис Януковичу закони, прийняті Верховною Радою на позачерговому засіданні 28-29 січня.

Читайте такожПісля візиту в Раду Янукович пішов на лікарнянийТаким чином, зазначило джерело, закони про амністію учасників акцій протесту і про скасування прийнятих 16 січня законів можуть бути підписані вже сьогодні.

Напередодні ці закони підписав спікер Верховної Ради Володимир Рибак.

Читайте такожПриїзд Януковича у ВР свідчить про серйозний бунт олігархів - депутатНагадаємо, 30 січня стало відомо про хворобу Януковича.

"Президенту України відкрито лікарняний лист у зв'язку з гострим респіраторним захворюванням, яке супроводжується високою температурою", - повідомив заступник керівника Державного управління справами з медичних питань Олександр Орда.