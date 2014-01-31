Опозиція обіцяє знайти винних у вбивствах і катуваннях активістів Майдану

Штаб національного спротиву розпочинає альтернативне розслідування вбивств та катувань активістів Майдану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в Штабі національного спротиву народний депутат, один з лідерів партії «Батьківщина» Олександр Турчинов.

Він наголосив, що офіційним розслідуванням з боку правоохоронців не можна довіряти, оскільки «бездіяльність влади, Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури - це не ознака їх безпорадності чи непрофесіоналізму, а доказ їх безпосередньої участі в цих кривавих справах, вбивствах і катуваннях».

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За словами Турчинова, опозиція почне власне розслідування злочинів. «Наші спеціалісти у Штабі національного спротиву починають проводити альтернативні розслідування цих злочинів», - сказав він.

Як повідомив Турчинов, розслідуванням займуться фахівці, зокрема Андрій Кожем`якін, Віталій Ярема та інші опозиціонери, які мають досвід роботи у правоохоронних органах.

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