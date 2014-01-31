Рибак допускає розпуск ВР у разі неприйняття законів, "необхідних державі"

Про це він сказав у інтерв’ю одному з українських каналів, відповідаючи на питання щодо можливого розпуску парламенту.

Рибак відзначив, що розпуск парламенту дійсно можливий. «Якщо парламент продовжуватиме поводитися таким чином, що буде перерви увесь час оголошувати, якщо парламент не буде ухвалювати закони, необхідні державі, нашим виборцям, я маю на увазі економічні і соціальні, Президент сказав: "Я змушений буду звернутися до народу України, такий парламент нам тоді не потрібен, проведу консультації з керівниками фракцій, з керівництвом парламенту і я підпишу закон про розпуск парламенту», - розповів спікер.

Він відзначив: «варіант такий я не виключаю».

«Але я хотів би вірити, що парламент знайде в собі сили працювати», - сказав Рибак.