Ющенко: опозиція бореться на Майдані за владу, а не за розвиток країни

Вони не контролюють Майдан і не можуть задовольнити вимоги протестувальників у переговорах з владою. Про це в интерв'ю CNN заявив президент України (2005-2010) Віктор Ющенко, пише ZN.UA.

“Я не думаю, що українська політична опозиція України має контроль над всією ситуацією на Майдані”, - підкреслив Ющенко, відповідаючи на запитання кореспондента CNN.

Він підкреслив, що опозиція зараз займається “боротьбою за владу” активніше, ніж розробкою стратегічного курсу держави”. Опозиція не представила “всеосяжний пакт”, який влаштував би людей, впевнений політик.

Відповідаючи на питання, чи підтримує Ющенко введення санкцій з боку США проти українських можновладців, він зазначив, що “безумовно, це важливе питання”. “Але я хочу сказати, що санкцій недостатньо тільки з однієї причини: якщо у нас немає загального контексту руху нашого зближення, якщо у нас немає загального плану врегулювання українського питання”, - додав екс-президент.

Він зазначив, що Україна “обрала свій вибір - європейський. “Українська нація шле такі меседжі: ми хочемо в Європу, це наш дім, ми хочемо повернутися назад додому”, - сказав він.