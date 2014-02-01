У Києві проходить всеукраїнський форум Євромайданів

З 12.00 розпочалася робота у групах відповідно до питань порядку денного. Учасники, зокрема, мають намір обговорити завдання уряду Національного згоди, принципи його формування; питання правових та гуманітарних наслідків протистояння в Україні; механізми впливу суспільства на владу та участь громадськості в переговорному процесі; нову система організації державної та місцевої влади та самоврядування.

На 16.00 заплановано підсумкове пленарне засідання, на якому форум прийме ряд рішень, про які буде повідомлено на прес-конференції.