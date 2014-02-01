У Києві проходить всеукраїнський форум Євромайданів
13:25, 01 лютого 2014Політика
0 0
Як передає кореспондент УНІАН, на форумі зареєструвалося 68 делегатів з 46-и євромайданів. Крім делегатів від майданів на Форум запрошені спостерігачі та гості від політичних партій та громадсько-політичних ініціатив, представники експертного середовища.
Євромайдан, барикади
З 12.00 розпочалася робота у групах відповідно до питань порядку денного. Учасники, зокрема, мають намір обговорити завдання уряду Національного згоди, принципи його формування; питання правових та гуманітарних наслідків протистояння в Україні; механізми впливу суспільства на владу та участь громадськості в переговорному процесі; нову система організації державної та місцевої влади та самоврядування.
На 16.00 заплановано підсумкове пленарне засідання, на якому форум прийме ряд рішень, про які буде повідомлено на прес-конференції.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter