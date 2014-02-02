У Вільнюсі постраждалих євромайданівців підтримали концертом

На сцені одного з вільнюських арт-фабрик виступили литовські групи. Акція отримала назву "Разом з Україною".

Її організатори збирали гроші для постраждалих українських мітингувальників, повідомляє канал 112 Україна.

Концерт підтримала президент Литви Даля Грібаускайте.

Додамо, раніше Литва запропонувала підтримку мітингувальникам, які постраждали під час останніх подій в Україні.

Зокрема, в Литві поки лікується один учасник Євромайдану.