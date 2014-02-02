У Вільнюсі постраждалих євромайданівців підтримали концертом
23:13, 02 лютого 2014Політика
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У столиці Литви Вільнюсі сьогодні пройшов благодійний концертний марафон в підтримку постраждалих активістів Євромайдану.
У Вільнюсі відбувся концерт на підтримку постраждалих учасників Евромайдана
На сцені одного з вільнюських арт-фабрик виступили литовські групи. Акція отримала назву "Разом з Україною".
Її організатори збирали гроші для постраждалих українських мітингувальників, повідомляє канал 112 Україна.
Концерт підтримала президент Литви Даля Грібаускайте.
Додамо, раніше Литва запропонувала підтримку мітингувальникам, які постраждали під час останніх подій в Україні.
Зокрема, в Литві поки лікується один учасник Євромайдану.
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