Прем'єр Британії закликає Росію відступити й розпочати діалог, щоб знайти дипломатичне рішення та уникнути подальшого кровопролиття.

У Сполученому Королівстві повідомили про порядок денний візиту прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона в Україну.

Як повідомляє сайт уряду Британії, Джонсон сьогодні вирушить до України для переговорів із президентом Зеленським на тлі напруженості, що продовжує зростати на українському кордоні з Росією.

Зокрема, на порядку денному візиту британського прем'єра буде тема обговорення поточної ворожої діяльність Росії та надання Україні допомоги в розмірі 88 мільйонів фунтів стерлінгів для підтримки стабільного державного управління та енергетичної незалежності України.

Окремо Джонсон у важливий для дипломатії тиждень активізує дипломатичні зусилля і сподівається поговорити з президентом РФ Володимиром Путіним та іншими лідерами цього тижня.

"На цей момент понад 100 тис. російських військовослужбовців знаходяться неподалік кордону України, і президент Путін неодноразово висував вимоги обмежити право України на членство в НАТО та на самооборону. Велика Британія довгий час була відданою прихильницею українського суверенітету. Із 2015 року Збройні сили Великої Британії провели підготовку для понад 22 тисяч українських військовослужбовців для самооборони. Сьогоднішні перемовини прем’єр-міністра з президентом Зеленським охоплять весь спектр стратегічної підтримки України з боку Великої Британії", - йдеться в повідомленні.

Разом із тим, Британія бере активну участь у захисті верховенства права в Україні та придушенні корупції, кроки, які б зміцнили здатність країни протистояти шкідливому та антидемократичному впливу.

Нове фінансування в розмірі 88 мільйонів фунтів стерлінгів, зокрема в рамках Фонду ефективного врядування Великої Британії, оголошене сьогодні, підтримає цю роботу та допоможе зменшити залежність України від російських енергоносіїв.

Прем’єр-міністр підкреслив, зокрема безпосередньо президенту РФ Володимиру Путіну, постійну і непохитну підтримку Великою Британією суверенітету України. Подальше вторгнення Росії потягне за собою тяжкі гуманітарні втрати, і Велика Британія продовжує заохочувати Росію до повної участі в переговорах з НАТО.

"Українці мають право визначати, як керувати своєю країною. Як друг і демократичний партнер Велика Британія продовжить підтримувати суверенітет України перед обличчям тих, хто прагне її знищити. Ми закликаємо Росію відступити й розпочати діалог, щоб знайти дипломатичне рішення та уникнути подальшого кровопролиття", - наголосив Джонсон.

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Раніше Джонсон приймав Зеленського на Даунінг-стріт у жовтні 2020 року, де вони домовилися активізувати двосторонні відносини між Британією та Україною в таких сферах, як оборона, торгівля та політичне співробітництво. У рамках цієї зустрічі вони започаткували наявний стратегічний діалог, який цей візит продовжує.

Востаннє лідери спілкувалися 13 січня та домовилися продовжувати тісно співпрацювати з міжнародними партнерами для стримування російської агресії.

Раніше Міністр закордонних справ Елізабет Трасс оголосила про безпрецедентне посилення режиму санкцій Сполученого Королівства, що надає британському уряду повноваження санкціонувати будь-яку компанію, що пов’язана з російською державою, займається бізнесом, який має економічне значення для російської держави, або працює в секторі стратегічного значення для російської держави.

Крім того, за дорученням Джонсона уряд Великої Британії обговорює з НАТО подальшу можливу підтримку для посилення східного флангу НАТО.

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