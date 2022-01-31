Борис Джонсон відвідає Україну та зустрінеться із Зеленським: названо дату

Прем’єр-міністр також проведе переговори з Путіним, під час яких закличе його до деескалації навколо України.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон завтра, 1 лютого, відвідає Україну.

Про це повідомляють Daily Mail, а також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Як пояснив очільник МЗС, завдяки мережевій дипломатії інтенсивні дипломатичні контакти партнерів з російською стороною відбуваються у тісній координації з Україною, а Росія звідусіль чує єдину узгоджену з нашою державою позицію.

"Наступні два тижні яскраво це продемонструють. Лише цього тижня у нас будуть одночасно перебувати в Києві три прем’єр-міністри трьох різних країн", - заявив Кулеба.

Міністр уточнив, що йдеться про глав урядів Великої Британії, Нідерландів і Польщі, але не назвав дати візитів прем’єр-міністрів.

Водночас Daily Mail з посилання на представника Джонсона пише, що він відвідає Україну вже завтра, 1 лютого. Британський прем’єр запланував зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

За даними The Guardian, протягом тижня британський прем’єр також проведе кризові переговори з Володимиром Путіним через побоювання російського вторгнення.

Джерела газети в уряді повідомили, що британський прем'єр сповнений рішучості "прискорити дипломатичні зусилля", що "уникнути кровопролиття".