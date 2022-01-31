Борис Джонсон відвідає Україну та зустрінеться із Зеленським: названо дату

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон завтра, 1 лютого, відвідає Україну.
Про це повідомляють Daily Mail, а також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Як пояснив очільник МЗС, завдяки мережевій дипломатії інтенсивні дипломатичні контакти партнерів з російською стороною відбуваються у тісній координації з Україною, а Росія звідусіль чує єдину узгоджену з нашою державою позицію.
"Наступні два тижні яскраво це продемонструють. Лише цього тижня у нас будуть одночасно перебувати в Києві три прем’єр-міністри трьох різних країн", - заявив Кулеба.
Міністр уточнив, що йдеться про глав урядів Великої Британії, Нідерландів і Польщі, але не назвав дати візитів прем’єр-міністрів.
Водночас Daily Mail з посилання на представника Джонсона пише, що він відвідає Україну вже завтра, 1 лютого. Британський прем’єр запланував зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.
За даними The Guardian, протягом тижня британський прем’єр також проведе кризові переговори з Володимиром Путіним через побоювання російського вторгнення.
Джерела газети в уряді повідомили, що британський прем'єр сповнений рішучості "прискорити дипломатичні зусилля", що "уникнути кровопролиття".
Читайте такожЩоб підтримати: очільниця МЗС Великобританії їде до УкраїниНагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив про збільшення військового внеску до Північноатлантичного альянсу. Рішення прийнято на тлі загрози повномасштабного нападу Російської Федерації на Україну. За словами політика, число контингенту в Естонії збільшать у два рази - з 900 до 1800 військових.
Раніше в Британії заявили, що поставлятимуть Україні протитанкове озброєння, щоб допомогти захиститися від потенційного вторгнення під час протистояння з Росією, яка зосередила війська біля українського кордону.
18 cічня до України прибула чергова партія міжнародної технічної допомоги від Великої Британії Збройним Силам України.