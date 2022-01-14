Володимир Зеленський відзначив важливість практичної допомоги, яку надає Велика Британія Україні.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Володимир Зеленський зробив акцент на кроках, що здійснюються з метою досягнення миру в межах наявних переговорних форматів.

"Президент України поінформував Прем’єр-міністра Великої Британії про заходи, яких вживає українська сторона для активізації переговорного процесу в межах Нормандського формату. Глава держави також повідомив про мирні ініціативи України, зокрема щодо взаємного звільнення утримуваних осіб", - сказано у повідомленні.

Також Зеленський подякував Борису Джонсону за незмінну підтримку з боку Великої Британії суверенітету, територіальної цілісності України та євроатлантичних прагнень нашої держави.

"Ваша позиція чітка, зрозуміла й незмінна. І це саме та позиція, на яку очікує український народ від наших партнерів", - сказав він.

Володимир Зеленський відзначив важливість практичної допомоги, яку надає Велика Британія Україні. Він вкотре наголосив, що жодні рішення стосовно України не повинні ухвалюватися без України.

"Глава держави заявив, що позиція західних країн у діалозі з Російською Федерацією має залишатися твердою й рішучою; необхідно бути готовими до невідкладного запровадження превентивного пакету санкцій проти РФ задля протидії агресивним намірам Кремля", - повідомляє прес-служба.

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Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2021 року МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ та США про "гарантії безпеки" та проект угоди про заходи із забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

У зв'язку з цим 10 січня у Женеві відбувся діалог зі стратегічної стабільності між США і РФ, 12 січня - засідання Ради НАТО-Росія, а сьогодні, 13 січня, - засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що на засіданні Постійної ради ОБСЄ заявили про консолідовану підтримку України в умовах неправомірних ультиматумів з боку Російської Федерації.

Постійний представник США при ОБСЄ, посол Майкл Карпентер рішуче виступив проти шантажу і агресії Російської Федерації.

У Брюсселі 12 січня на засіданні Ради НАТО-Росія обговорювались питання безпеки у Європі. Після засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напруження біля України і утриматися від агресивного розміщення військ, а також закликали Росію вивести війська з України, у тому числі з Криму.

Крім того, країни-члени НАТО на зустрічі з РФ підтвердили політику "відкритих дверей" стосовно прийняття нових членів. Також усі країни-члени заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.