Луценко хоче один кулак, щоб розібратися і з прем`єром, і з головою РДА

Законопроект про створення Національного антикорупційного бюро вже підготовлений і наступного тижня буде винесений на обговорення громадськості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО на засіданні Кабінету міністрів України під час обговорення програми уряду “Український прорив: для людей, а не для політиків”.

Він також запропонував назвати бюро Національне антикорупційне, а не Національне бюро розслідувань, як планувалося раніше.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКО під час виборчої кампанії виступав за створення Національного антикорупційного бюро для розслідування особливо важливих справ.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, в бюро мають бути зосереджені слідчі з особливо важливих справ, спецпідрозділи, що існують на базі УБОЗ МВС.

Він підкреслив, що «в одному кулаку, в одному органі від «А» до «Я» мають розслідуватися справи, що стосуються чиновників I-III категорій, тобто, починаючи з прем`єр-міністра України до голів райдержадміністрацій, суддів».

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, такий орган мав би діяти під контролем парламенту, а керівник його призначався б Президентом України.

Підготовкою цього законопроекту, спільно з іншими органами, займався Секретаріат Президента.

Після призначення прем`єр-міністром Ю.ТИМОШЕНКО заявляла, що уряд готовий створити Національне бюро розслідувань.