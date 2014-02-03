Мірошниченко: Силовий сценарій не розглядається

Про це заявив в ефірі "Свободи слова" на ICTV, пише Українська правда.

"Президент, до речі, на нашій зустрічі (з фракцією ПР) сказав: "У нас є всі можливості в силовий спосіб звільнити приміщення адміністрацій і навіть звільнити Майдан". Але він сказав: "Я на це ніколи не піду, тому що це теж наші громадяни"..." – процитував президента Віктора Януковича депутат.

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"Тому силового сценарію не розглядається", - зазначив Мірошниченко.

"Ми багато говорили на минулому тижні, на позаминулому про надзвичайний стан. Не буде надзвичайного стану", - підкреслив він.

"Президент сказав, що якщо "тут політики зараз не зможемо домовитися, вийти на спільне рішення і його виконувати, то єдиний демократичний спосіб, як можна розв'язати ситуацію – це дострокові вибори (зміна до Конституції та дострокові вибори парламенту та президента)", - заявив Мірошниченко.

"І він (Янукович) сказав: "І ви підете на вибори дострокові, і я піду на вибори дострокові", - процитував "регіонал".

Як відомо, Верховна Рада проголосувала за амністію учасників акцій протесту авторства Юрія Мірошниченка. За проголосували 232 депутати.

Лідер "Свободи" Олег Тягнибок заявив, що документ був прийнятий з порушеннями регламенту і заявив, що Майдан не буде виконувати цей закон.

Водночас депута Інна Богословська вважає, що ухваливши провладний законопроект про амністію учасників акцій протесту, "влада отримала перепочинок, щоб перегрупувати сили і вийти на силовий варіант.