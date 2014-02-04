Прем'єр-міністр Фінляндії: фінансова допомога не вирішить кризу в Україні

Таку думку висловив прем'єр-міністр Фінляндії Юркі Катайнен після зустрічі зі своїм польським колегою Дональдом Туском, пише ИТАР-ТАСС.

"Фінансова підтримка зараз не зможе допомогти Україні. Краще було б, наприклад, надати їй гуманітарну допомогу або консультації для побудови ефективнішої системи управління", - сказав Катайнен.

За його словами, фінансова допомога може знадобитися після того, як ситуація стабілізується. Надати її Києву, продовжив прем'єр, міг би Міжнародний валютний фонд.

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Прем'єр додав, що він та його польський колега надзвичайно стурбовані ситуацією, що склалася і браком демократії в Україні.

Раніше стало відомо, що США ведуть консультації з Європейським союзом про надання фінансово-економічної допомоги Україні, але ніяких рішень з цього приводу поки не прийнято.