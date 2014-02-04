Янукович зустрінеться з Путіним у Сочі
17:45, 04 лютого 2014Політика
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Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що 7 лютого планується зустріч Віктора Януковича та Володимира Путіна
Путін і Янукович побачаться в Сочі
На 7 лютого намічено зустріч Президентів України Віктора Януковича і РФ Володимира Путіна в рамках відкриття Олімпійських ігор у Сочі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.
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Він підкреслив: «Я вважаю, що це абсолютно нормальна дія». При цьому Єфремов додав, що Президент України зустрічається з представниками Європи.
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