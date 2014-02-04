Янукович зустрінеться з Путіним у Сочі

На 7 лютого намічено зустріч Президентів України Віктора Януковича і РФ Володимира Путіна в рамках відкриття Олімпійських ігор у Сочі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.

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Він підкреслив: «Я вважаю, що це абсолютно нормальна дія». При цьому Єфремов додав, що Президент України зустрічається з представниками Європи.