Янукович зустрінеться з Путіним у Сочі

17:45, 04 лютого 2014
Політика
0 0

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що 7 лютого планується зустріч Віктора Януковича та Володимира Путіна

Путин и Янукович увидятся в Сочи

На 7 лютого намічено зустріч Президентів України Віктора Януковича і РФ Володимира Путіна в рамках відкриття Олімпійських ігор у Сочі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.

Читайте такожЗМІ: Янукович знову зібрався до Росії

Він підкреслив: «Я вважаю, що це абсолютно нормальна дія». При цьому Єфремов додав, що Президент України зустрічається з представниками Європи.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter