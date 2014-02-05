На мирне вирішення ситуації в країні залишилося небагато часу - депутат

Про це в ефірі ТВі заявив голова комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, народний депутат від фракції "УДАР" Віктор Чумак, передає прес-служба партії.

"Верхом цинізму було б сьогодні розглядати законопроекти в парламенті, коли в країні проливається кров, будуються барикади, а люди на вулицях борються за свою честь і гідність", - зазначив політик.

Він нагадав, що саме 2010 році була закладена основна причина суспільно-політичної кризи останніх місяців. Коли Конституційний Суд перевищив свої повноваження і змінив Конституцію 2004 року на редакцію 1996 всупереч положенням цієї ж Конституції - в країні відбувся конституційний переворот.

За словами Чумака, сьогодні є лише два шляхи вирішення цієї проблеми. Перший – це звернення Президента до Конституційного суду з вимогою відмінити ганебне рішення 2010 року і повністю замінити склад суду, який прийняв таке рішення. Другий шлях – це прийняття політико-правового рішення, до якого приходили всі демократичні країни, коли опинялися в глибокій кризі.

"І тут має бути консенсус, згода та компроміс усіх політиків, які чітко розуміють, якщо вони не зроблять реальний крок на зустріч людям, то Україна опиниться на порозі громадянської війни. Тому сьогодні у нас немає часу на створення комісій. Перш за все, ми маємо відновити конституційний лад, і якщо цього не може зробити президент, давайте це зробимо ми – народні депутати", - підсумував він.