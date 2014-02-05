ЄС готовий делегувати посередників високого рівня на переговори опозиції і влади - Кличко

Про це заявив лідер "УДАРу" Віталій Кличко після зустрічі з Верховним представником ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін Ештон.

"Ми обговорили ситуацію в Україні. І тут головне сьогодні, - для того, щоб ситуація не вийшла з-під контролю, - зробити реальні кроки до розв'язання кризи. Я відзначив, що насамперед парламент має зробити те, що в його повноваженнях - ухвалити Акт про повернення до Конституції 2004 року. Це дозволить демонополізувати владу в Україні", - підкреслив Кличко.

"Що стосується переговорів з президентом Януковичем, то зважаючи на нечесність влади і на її дивні інтерпритації домовленостей, я вважаю, що посередником має виступити третя сторона. Хтось повинен бачити як відбувається процес переговорів і фіксувати усі домовленості і зобов'язання. Верховний представник ЄС пані Ештон запевнила, що Європа готова делегувати посередників високого рівня на переговори позиції з владою", - наголосив він.