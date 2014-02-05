Байден закликав Януковича вивести спецпризначенців з вулиць і звільнити ув’язнених

07:59, 05 лютого 2014
Політика
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Віце -президент США Джо Байден закликав президента України Віктора Януковича прийняти міжнародну підтримку для розв’язання політичної кризи.

Байден і президент США Барак Обама / REUTERS

Про це Байден сказав у телефонній розмові з Януковичем у вівторок. Протягом політичної кризи в Україні такі діалоги відбувалися вже кілька разів, наголошує Радіо "Свобода".

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Віце-президент США, як повідомляє Білий дім, також закликав Януковича вивести спецпризначенців з вулиць, звільнити ув’язнених і притягти до відповідальності винних у нападах на журналістів і протестувальників. Байден додав, що тільки діалог і компроміс приведуть до влади уряд, якому український народ зможе довіряти.

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