У Маріїнському парку зібралося близько 2 тис. прихильників влади

Під Верховною Радою на площі Конституції збираються прихильники Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, зранку на площу Слави прибули близько 10 автобусів з учасниками провладного мітингу, які рушили пішки до Марїїнського парку. Також близько 7.00 туди ж заїхали близько 10 автобусів із правоохоронцями.

Біля ВР розпочинається мітинг прихильників влади. Біля сцени перебувають близько 500 чоловік. Ще близько 2 тис. знаходяться на території Маріїнського парку.

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На Майдані Незалежності та на вулиці Грушевського ситуація залишається спокійною. Людей там небагато, зокрема на вулиці Грушевського на барикадах зараз всього декілька десятків чоловік. На Майдані Незалежності також не більше 100 людей. Вони переглядають художній фільм, що транслюють з екрану сцени.