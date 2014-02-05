Янукович розширив повноваження Арбузова

Про це йдеться в указі Президента № 55/2014 від 5 лютого, опублікованому на сайті голови держави.

"Скасувати пункти 1, 3 і 4 параграфа 10 розділу 2 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року №950 «Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2011 року №1156)", - сказано в документі.

Зокрема, скасовано четвертий пункт параграфа 10 розділу 2 регламенту Кабміну, який обмежував повноваження уряду за відсутності прем’єра.

Читайте такожНовий Кабмін може бути призначений найближчим часом - Арбузов "У разі відсутності Прем'єр-міністра з причин, зазначених у пункті 1 цього параграфа, рішення щодо визначення концептуальних засад реалізації державної політики та з інших питань, які мають важливе суспільне значення, Кабінетом Міністрів не приймаються", - говориться в пункті.

Також даний указ зобов’язує першого віце-прем’єра України Сергія Арбузова здійснювати повноваження прем’єр-міністра.

Як мету даного документа зазначено необхідність забезпечити "продовження виконання Кабінетом Міністрів України своїх повноважень та безперервності діяльності Уряду України".

Указ набуває чинності з дня опублікування.