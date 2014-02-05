Медики збираються пікетувати Апеляційний суд Києва

У четвер, 6 лютого, медики пікетуватимуть Апеляційний суд Києва, вимагаючи припинити переслідування свого колеги Олексія Тутова, якого побив "Беркут".

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина», про це на брифінгу повідомив заступник керівника медичної служби Штабу національного спротиву Олег Мусій.

За його словами, у четвер о 12.00 в Апеляційному суді Києва відбудеться слухання щодо зміни запобіжного заходу волонтеру-медику Тутову, якого звинуватили в організації масових заворушень.

"Тутова побачив весь світ на кадрах, де "Беркут" веде людину у білому одязі з червоним хрестом, яку б’ють кийками", - сказав Мусій.

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Він повідомив, що завтра небайдужі медики, лікарське співтовариство і ряд інших волонтерських організацій, у тому числі швидка волонтерська допомога Майдану, проведуть пікет суду.

"Ми вимагаємо не порушувати не тільки норми українського законодавства, а й не застосовувати проти волонтерів-медиків насилля", - сказав Мусій і додав, що спільно з Ольгою Богомолець були підготовлені й направлені звернення до Ради Європи та органів Євросоюзу про неприпустимість втручання у діяльність медичних працівників.

Крім того, Мусій наголосив, що World Medical Association – провідна світова організація медиків, до якої входять 102 країни, - готує звернення до урядів своїх країн про неприпустимість втручання у діяльність медичних працівників, а тим більше - арешту.