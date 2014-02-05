Словацькі депутати приїхали на Євромайдан

20:14, 05 лютого 2014
Політика
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Екс-міністр внутрішніх справ Словаччини Даніел Липшиц та депутати словацького парламенту Йозеф Коллар та Юрай Дроба приїхали до Києва підтримати Євромайдан

Словацькі депутати приїхали підтримати Євромайдан

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”, вони побували на Майдані, відвідали Штаб національного спротиву, зустрілися й обговорили з народними депутатами від «Батьківщини» Валерієм Лунченком та Степаном Кубівим політичну та економічну ситуацію в Україні.

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