Італійські депутати просять уряд країни допомогти активістам українського Майдану - ЗМІ

Як повідомляє Deutsche Welle, представники комітету з прав людини нижньої палати італійського парламенту зустрілися з лідерами українських громадських організацій в Італії, які надали відео- , фото- та інші свідчення порушення прав людини в Україні.

”Ми зібрали тривожні матеріали, які ми надамо італійським ЗМІ та урядові”, - зазначив голова комітету Маріо Марацціті на прес-конференції після зустрічі.

Продемонструвавши присутнім фотографії громадських активістів Дмитра Булатова, Тетяни Чорновол, Михайла Гаврилюка та інших до застосування насильства стосовно них та після, італійський парламентарій зазначив, що, хоча всі подробиці проілюстрованих випадків насильства невідомі, йдеться щонайменше про непропорційну силову відповідь.

Марацціті згадав також про використання силовиками водометів: ”Зазвичай, це уживаний й дозволений засіб, але при мінусовій температурі водомет стає зовсім іншою зброєю – йдеться вже про шматочки льоду, холодного, як свинець”.

Члени парламентського комітету з прав людини повідомили, що нині подають запит до італійського уряду з конкретними пропозиціями. Йдеться, зокрема, про можливість лікування в Італії активістів, які отримали найважчі травми, а також про те, щоб лідери протестів, життю чи здоров`ю яких є загроза, могли отримати політичний притулок в Італії. За словами Марацціті, буде також розглянуто питання, як виняток, можливість скасування візового режиму для українців.

Депутат Піа Локателлі у своєму виступі підкреслила, що досі участь ЄС у врегулюванні кризи в Україні була недостатньою.

”Євросоюзу слід бути рішучішим та щедрішим у своїх діях, і ми просуватимемо це”, - наголосила Локателлі.

Інший депутат Артуро Скотто назвав убитих та потерпілих від тортур активістів Майдану ”першими мучениками за Європу”.

”Україна – дружня нам країна, - сказав Скотто. - Українська громада є однією з найчисленніших іноземних громад. Її представники трудяться на благо італійських родин, виконуючи неквафіліковану, але дуже цінну роботу. Італія не може стояти осторонь. Українці в Україні повинні знати: в Італії у них є вдячні друзі”.

”Ми закликаємо до діалогу, до більшої участі ЄС, - зазначили італійські депутати. - Безперечно, українці самі мусять зробити політичний вибір, але ми бажаємо, щоб вони не почувалися самотніми у побудуванні нових форм демократії”.