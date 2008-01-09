Полтавський міськком КПУ ліквідовано за коаліцію з БЮТ і Нашою Україною

Полтавський міський комітет Комуністичної партії України ліквідовано, а 20 партійних активістів комітету - члени міськкому, секретарі первинних організацій і члени бюро райкомів КПУ написали заяви про вихід з партії. Про це журналістам повідомив колишній перший секретар Полтавського міськкому КПУ Олексій ГАВРИКОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, Президія Центрального комітету Комуністичної партії в січні прийняла ухвалу про розпуск Полтавського міського комітету партії.

Як заявив А.ГАВРИКОВ, розпуск міської організації готувався керівництвом обкому і Президією ЦК КПУ таємно від міського комітету КПУ, без урахування думки первинних партійних організацій.

А.ГАВРИКОВ вважає причиною розпуску міськкому - збільшення авторитету міськкому КПУ завдяки активній роботі комуністів - депутатів міської і районних рад.

А.ГАВРИКОВ говорить, що протягом 2007 року міськком КПУ неодноразово письмово звертався на адресу першого секретаря ЦК КПУ Петра СИМОНЕНКО з проханнями розібратися в конфліктній ситуації між обласним і міським комітетами КПУ, але відповіді так і не одержав.

"Полтава - єдиний обласний центр України, де більше не функціонує міськком КПУ, а 20 партійних активістів комітету - члени міськкому, секретарі первинних організацій і члени бюро райкомів КПУ написали заяви про вихід з партії", - сказав А.ГАВРИКОВ.

Крім того, в організації налічувалася близько тисячі активних членів, що перейшли в обласну організацію КПУ.

Як повідомлялося, А.ГАВРИКОВ є депутатом Полтавської міськради і очолює там фракцію КПУ, яка увійшла до коаліції з депутатами від БЮТ, «Нашої України» і СПУ.