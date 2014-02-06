Рибак: ВР не голосуватиме за утворення спецкомісії по Конституції через опозицію

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на засіданні парламенту голова Верховної Ради України Володимир Рибак.

Він зазначив, що про таке рішення домовилися лідери фракцій на нараді.

“Керівники всіх фракцій погодилися не голосувати і не обговорювати проект постанови про ТСК тому, що три фракції опозиції не дають своїх представників до цієї ТСК”.

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Він додав, що керівники фракцій наполягають на тому, щоб підготувати за кілька днів узгоджений варіант змін до Конституції України разом з народними депутатами та фахівцями.