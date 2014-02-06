Адвоката журналіста Дзиндзі залишили під вартою до 7 березня

Дніпровський районний суд Києва продовжив до 7 березня термін арешту адвокату журналіста “Дорожнього контролю” Андрія Дзиндзі Віктору Смалію, який обвинувачується у замаху на життя та здоров'я судді.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні ухвалив суддя Дніпровського райсуду Києва Сергій Єфименко.

Також, за рішенням суду, до апеляційного суду Києва буде скеровано матеріали для визначення підсудності у справі Смалія.

Як повідомляв УНІАН, адвоката Смалія було затримано 9 грудня 2013 р. за обвинуваченням у замаху на життя судді під час розгляду справи журналіста "Дорожнього контролю" Дзиндзі.

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Судом Смалію обрано запобіжний захід у вигляді двох місяців тримання під вартою у Лук’янівському СІЗО.

4 лютого дружина Смалія, яка виконує функції його адвоката, Аліса Смалій повідомила, що Дніпровський районний суд Києва 6 лютого розпочне підготовче засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням Смалія у замаху на життя судді Шевченківського райсуду столиці.

Водночас А.Смалій повідомила, що 4 лютого Апеляційний суд Києва відмовив захисту Смалія у відкритті провадження щодо зміни йому запобіжного заходу.