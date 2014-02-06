ЗМІ опублікували відео з Будинку профспілок після потужного вибуху

Журналістам показали кімнату Будинку профспілок, у якій стався вибух. Як відомо, пакунок з вибухівкою пронесли в кімнату під виглядом ліків.

Читайте такожЗ’явилася ще одна жертва вибуху в Будинку профспілокЯк повідомляє ТСН, вибух був такої сили, що осколки розлетілись по всій кімнаті, а стіл, на якому стояв пакунок, пробило наскрізь.

На кадрах чітко видно, яку величезну дірку утворив вибух на столі. Вона абсолютно наскрізна і закінчується на підлозі. Сліди вибуху також помітно і на стелі.

Читайте такожПостраждалому від вибуху в Будинку профспілок відірвало кисть руки - МВСВодночас, до Будинку профспілок не хочуть пускати слідчу групу через недовіру до них. Тож, розслідувати цей випадок євромайданівці збираються своїми силами.

Як повідомляв УНІАН, інцидент трапився в середу, 6 лютого, на 5 поверсі Будинку профспілок. Невідомі принесли в кімнату пакунок з написом "ліки". Вибух пролунав, коли пакет намагались відкрити.

В результаті цього постраждали двоє хлопців. Одному з них довелось ампутувати кисть лівої руки, але, водночас, медикам вдалося врятувати йому постраждале око. Іншого активіста, за даними міліції, доставили в лікарню з опіком очей.