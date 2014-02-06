У Медведчука назвали "цинічними і брехливими" заяви Булатова

Про це йдеться в повідомленні, поширеному громадським рухом в четвер ввечері.

Читайте такожЗМІ опублікували фотографії ран Булатова після тортур"Заяви Дмитра Булатова про те, що до його викрадення причетний лідер Громадського руху "Український вибір" Віктор Медведчук, - цинічні й брехливі", - сказано в заяві, повідомляє Українська правда.

"Провокаційне твердження ватажка автомайдану, що атакує паркани і нищить чужу власність, можна розцінювати тільки як зведення рахунків і помсту за заяву до органів міліції", - вважають в команді Медведчука.

Читайте такожБулатов розповів подробиці його викрадення"Булатов прекрасно розуміє, що за заподіяння шкоди і пошкодження приватної власності він буде нести кримінальну відповідальність за законом, після того, як слідство буде завершене", - сказано в заяві.

"Абсурдні звинувачення на адресу Віктора Медведчука - єдиного політика, який на витівки Булатова і йому подібних реагував виключно в рамках правового поля, звернувшись до правоохоронних органів, варто розцінювати лише як спробу втікти від справедливого покарання", - вважають в "Українському виборі".