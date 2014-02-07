У Німеччині відхилили критику щодо ставлення до України і нагадали про санкції
Глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер відмовився коментувати оприлюднені в Інтернеті записи телефонних розмов американських і європейських дипломатів з приводу ліквідації кризи в Україні.
Як повідомляє Радіо Свобода про це він заявив на прес-конференції під час візиту до Риму.
"Я не чув того, що сказала про поведінку європейців (заступник держсекретаря США Вікторія) Нуланд. Гадаю, для критики нашої поведінки стосовно України немає місця", -сказав міністр.
Штайнмаєр підкреслив, що ставлення Німеччини до України "дуже зважене і добре обмірковане".
Крім того, він повторив свою ж думку - "наразі є місце для дискусій про санкції", маючи на увазі можливі санкції щодо посадовців із України, причетних до порушень прав людини під час масових протестів.
Раніше в інтернеті з'явився запис телефонної розмови помічника держсекретаря США Вікторії Нуланд з послом США в Україні Джеффрі Пайєттом, в якому вона нецензурно відгукнулася про роль ЄС у врегулюванні української кризи.
Офіційний представник держдепартаменту США Дженніфер Псакі повідомила на брифінгу у Вашингтоні, що Нуланд принесла вибачення європейським партнерам за свої висловлювання.