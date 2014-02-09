Яценюк заявляє, що золотовалютних резервів НБУ вистачить на два місяці
15:05, 09 лютого 2014Політика
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Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявляє, що золотовалютних резервів Національного банку України (НБУ) вистачить максимум на два місяці
Яценюк заявив, що скоро золотовалютні резерви НБУ закінчаться
Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив на Народному віче на Майдані Незалежності.
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“Цей резерв зараз тане, як сніг весною. За три місяці золотовалютних резервів НБУ пропало 3 млрд доларів США. Ми отримали знецінення національної валюти на 10%. Якщо ми не усунемо режим Януковича, то цих резервів, в кращому випадку, вистачить на два місяці. Країна на межі банкрутства”, - сказав Яценюк.
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