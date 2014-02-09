Яценюк заявляє, що золотовалютних резервів НБУ вистачить на два місяці

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив на Народному віче на Майдані Незалежності.

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“Цей резерв зараз тане, як сніг весною. За три місяці золотовалютних резервів НБУ пропало 3 млрд доларів США. Ми отримали знецінення національної валюти на 10%. Якщо ми не усунемо режим Януковича, то цих резервів, в кращому випадку, вистачить на два місяці. Країна на межі банкрутства”, - сказав Яценюк.