10-е Народне віче на Майдані Незалежності пройшло без ексцесів

Спочатку всі присутні, яких налічили від 20 до 40 тисяч, помолились, а потім послухали виступи опозиціонерів.

Арсеній Яценюк озвучив сьогодні зі сцени Майдану базові положення нової Конституції, запропоновані опозицією, а також про необхідність створення уряду Майдану, повідомляє ТСН.

Читайте такожВ опозиції заявили, що Янукович знову збирався силою розігнати МайданЗагалом віче пройшло спокійно, без ексцесів, а після виступів політиків продовжилось музикою й танцями.