Рада ЄС поки що не обговорюватиме санкції щодо української влади - ЗМІ

На порядок денний засідання Ради ЄС винесено лише питання про допомогу у налагодженні політичного діалогу в Україні, передає Deutsche Welle з посиланням на інформагенцію dpa.

Читайте такожРезолюція Європарламенту щодо України стала найжорсткішою з часів ядерного роззброєння - політологДипломати ЄС пояснили, що наразі немає ясності щодо заявленого Верховним представником ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін Ештон пакету економічної допомоги, відомого як "Український план". Водночас ситуація в Україні та формати співпраці у рамках "Східного партнерства" стануть головними питаннями серед тих, які розглядатимуть на засіданні Ради ЄС у закордонних справах.

Читайте такожРада ЄС сьогодні розгляне ситуацію в Україні Також керівники зовнішньополітичних відомств країн ЄС обговорять сирійське питання та ситуацію у Єгипті, Тунісі, Лівії та Центральноафриканській республіці. За даними dpa, міністри поки утримуються від погроз санкціями українській владі.

Нагадаємо, що минулого тижня Ештон після переговорів з Президентом та представниками опозиції у Києві заявила, що Євросоюз готовий надати Україні фінансову та експертну підтримку. Крім того, у п'ятницю, 7 лютого, керівник зовнішньополітичного відомства Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр висловив думку, що поки не потрібно запроваджувати санкції проти представників українського уряду.

Водночас позиція партії канцлера ФРН Ангели Меркель - Християнсько-демократичного союзу - щодо кризи в Україні стала жорсткішою. Якщо в Україні і надалі порушуватимуть права людини, то ХДС вимагатиме санкцій. Про це, зокрема, йдеться у резолюції, ухваленій федеральним правлінням Християнсько-демократичного союзу у суботу, 8 лютого, в Ерфурті.