НАТО закликає українських політиків зробити вибір на користь майбутнього"

"Більше двадцяти років пройшло з моменту здобуття Україною незалежності, але український народ все ще вибирає своє майбутнє, - заявив Бейлі. - На жаль, цей процес є болісним, іноді навіть з насильством. Я не хотів би закликати вас до вибору між Сходом чи Заходом, а скоріше до вибору між минулим і майбутнім".

При цьому він вважає, що представники різних політичних партій бачать майбутнє України в Європі, пише ИТАР-ТАСС.

Голова Парламентської асамблеї НАТО заявив про готовність "підтримати будь-яких лідерів, які готові повести український народ до кращого майбутнього".

"Ми в асамблеї віримо в діалог, тому що відсутність діалогу призводить до конфронтації, навіть до ворожнечі, посилює політичну поляризацію і розкол у суспільстві, - заявив він. - Відсутність діалогу - головний фактор, який лежить сьогодні в основі кризи в Україні".