ЄС визнав, що асоціація не стане крапкою в стосунках з Україною - польське МЗС

Про це УНІАН повідомила прес-служба польського МЗС, відзначивши, що такий запис є в офіційних висновках вчорашнього засідання завдяки ініціативі Польщі.

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"Угода про асоціацію та угода про поглиблену зону вільної торгівлі не є остаточною ціллю співпраці Євросоюзу з Україною", - записано в документі, повідомляє польський МЗС.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, коментуючи цей запис, зазначив, що таким чином Євросоюз визнав європейську перспективу для України.

"Уся Рада ЄС підтримала польську пропозицію запису, що угода про асоціацію не буде остаточною справою в стосунках Євросоюзу з Україною. Тобто, ми відкрили двері та дали надію українському народу - що за умови початку реформ - має шанс скористатися перевагами європейської інтеграції" - сказав Сікорський, слова якого наводить веб-сайт міністерства.

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Польське міністерство також процитувало слова міністра закордонних справ Литви Лінаса Лінкевічіуса.

"Кожен може інтерпретувати цей запис як хоче, але для мене він чіткий та означає європейську дорогу (для України)", - відзначив міністр.

Прес-служба польського міністерства також зауважила, що під час вчорашнього засідання велика дискусія була на тему фінансової допомоги для Києва.

Сікорський в чергове підкреслив, що Захід може допомогти Україні з отриманням фінансування від міжнародних фінансових інституцій лише у випадку проведення реформ та зазначив, що ЄС також може підтримати українських виробників, якщо їм буде закритий російський ринок.

"У такій ситуації ми повинні надати експертну чи торгову підтримку, аби можливі бойкоти українських продуктів не досягнули своїх політичних цілей", - сказав він.

Водночас Сікорський висловив думку, що ЄС не варто збільшувати розмір обіцяної Україні фінансової допомоги, нагадавши, що українська влада може отримати 610 млн євро коштів від ЄС та 15 млрд доларів від МВФ.

"Не вважаю, що ми повинні змагатися в тому, хто додасть більше зливків золота до нашої пропозиції, котра вже зараз є дуже щедрою", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, українські політики неодноразово закликали Європейський Союз чітко заявити, що Україна колись зможе вступити до європейської спільноти, проти чого традиційно, серед інших держав, виступають найвпливовіші члени ЄС - Німеччина та Франція.

У листопаді 2013 року Україна відмовилась підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом, заявивши про недостатню підтримку її економіки в умовах, коли Росія пригрозила, що заблокує доступ українських товарів на свій ринок після підписання цього документу.

У грудні український уряд домовився про 15 млрд доларів кредиту з Росії та зниження ціни на газ на третину, що низка оглядачів оцінили як підтвердження наміру України інтегруватися з Росією замість ЄС.

Відмова від підписання угоди з Євросоюзом, побиття мітингувальників за євроінтеграцію та домовленості з Росією призвели до найбільших за майже останні 10 років масових акцій протесту, котрі продовжують тривати.