У четвер Ештон обговорить з главою МВФ Лагард фінансову допомогу Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ештон заявила на зустрічі з комітетом у закордонних справах Європейського парламенту, підбиваючи підсумки засідання Ради ЄС, яке відбулося у понеділок.

“У четвер я відбуваю до Вашингтона, на зустріч з главою МВФ Крістін Лаггард. Одна із тем переговорів — допомога Україні”, - сказала Ештон євродепутатам.

“Чітко зрозуміло, що є можливість для нас бути здатними допомогти Україні. Україна, яка постала перед серйозними викликами в економіці в наступні тижні і місяці, але це не станеться без проведення реформ. Реформи потрібні тому, що Україна вибрала потрібні реформи з тим, щоб бути здатною рухатися вперед. Чи це стосується реорганізації промисловості, щоб зробити її більш конкурентоспроможною, чи вирішення короткотермінових проблем бюджетного дефіциту”, - додала Ештон.

Читайте такожЄС та МВФ готові допомогти Україні у проведенні реформ - Фюле

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році в Україні працювали кілька місій МВФ, проте жоден із візитів не привів до відновлення кредитування економіки України в рамках програми stand-by обсягом близько 15 млрд дол. Відсутність прогресу в переговорах зумовила відсутність прогресу з Європейським Союзом про надання фінансової допомоги обсягом 610 млн євро.