ЄС розглядає два підходи до відносин з Україною: тиск і підтримка - Ештон

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Ештон заявила, виступаючи на засіданні Комітету в закордонних справах Європейського парламенту.

Відповідаючи на запитання одного з євродепутатів, чи розглядає ЄС запровадження санкції проти України, Ештон сказала: “Ми обговорюємо два підходи — тиск і підтримка. Це два підходи, які ми маємо. Ми дуже добре знаємо різні варіанти, які у нас є і все, що я могла би сказати, це те, що жоден з варіантів не був забраний зі столу”.

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“Але дві речі, про які я хотіла тут сказати. Ми хочемо позитивної дії як шляху вперед, якщо це можливо зробити. І друге, це те, що я сказала урядові і Президентові України — ми дуже стурбовані подіями, і ми розглядаємо усі наші варіанти дій. Я думаю, що вони ці наші сигнали вони добре зрозуміли”, - додала вона.