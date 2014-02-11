ЄС розглядає два підходи до відносин з Україною: тиск і підтримка - Ештон
Верховний представник ЄС зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон заявила, що Європейський Союз розглядає всі варіанти можливих дій щодо України, але віддає перевагу позитивному розвитку подій у відносинах Україна - ЄС.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Ештон заявила, виступаючи на засіданні Комітету в закордонних справах Європейського парламенту.
Відповідаючи на запитання одного з євродепутатів, чи розглядає ЄС запровадження санкції проти України, Ештон сказала: “Ми обговорюємо два підходи — тиск і підтримка. Це два підходи, які ми маємо. Ми дуже добре знаємо різні варіанти, які у нас є і все, що я могла би сказати, це те, що жоден з варіантів не був забраний зі столу”.
Читайте такожУ четвер Ештон обговорить з главою МВФ Лагард фінансову допомогу Україні
“Але дві речі, про які я хотіла тут сказати. Ми хочемо позитивної дії як шляху вперед, якщо це можливо зробити. І друге, це те, що я сказала урядові і Президентові України — ми дуже стурбовані подіями, і ми розглядаємо усі наші варіанти дій. Я думаю, що вони ці наші сигнали вони добре зрозуміли”, - додала вона.