Мірошниченко прогнозує внесення кандидатури прем'єра у ВР наступного тижня

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв'ю журналістам.

Мірошниченко зазначив: “Сьогодні я говорити про дату внесення кандидатури прем'єр-міністра не можу”. “Більш імовірно, що це буде на наступному тижні, а не на цьому тижні”, - додав він.

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За словами представника Президента у ВР, все буде залежати від переговорів, які зараз проводяться.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня Микола Азаров подав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра. Президент прохання про відставку задовольнив, а також відправив у відставку весь Кабінет міністрів. Разом з тим, Віктор Янукович доручив екс-міністрів виконувати свої обов'язки до призначення нового складу Кабміну. Обов'язки голови уряду покладено на першого віце-прем'єра Сергія Арбузова.