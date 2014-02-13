Тягнибок зустрівся з делегацією ПА НАТО

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

Під час зустрічі сторони обговорили поточну політичну ситуацію в Україні.

За словами Тягнибока,за 3 місяці Революції гідности українське суспільство пройшло великий шлях самовдосконалення, і дуже важливою на цьому етапі є допомога міжнародної спільноти у врегулюванні ситуації в Україні. Своєю чергою, представники Парламентської асамблеї НАТО зазначили, що европейські політики цінують позицію "Свободи" щодо асоціації з Европейським Союзом.

"Україна завжди була Европою, тому те, що відбувається зараз – це повернення України до Европи, а водночас протидія Кремлю. Зверніть увагу, що жорсткі заяви европейських політиків проти ВО "Свобода" були зроблені або колишніми комуністами, або відвертими лобістами Кремля. Нині ж весь світ розуміє, що ВО "Свобода" позитивно сприймає цінності старої Европи. Ми усвідомлюємо, що підписання Угоди про асоціацію з ЕС допомогло би нарешті не дивитися на світ через кремлівські окуляри", – підкреслив Тягнибок.

Нардеп зазначив, що вирішенню загальнополітичної кризи в Україні могли б сприяти міжнародні посередники, наприклад, швейцарський уряд як нейтральна сторона.