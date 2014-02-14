Азаров вважає, що йому ще рано писати мемуари

Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

“Мені здається, мемуари зазвичай ставлять крапку на участі політика у суспільному житті. І писати їх треба тоді, коли є можливість все дуже добре обміркувати, пригадати. Є такий вираз - велике бачиться на відстані. Тому не можна мемуари писати відразу ж після завершення якогось етапу свого життя. Все має устоятися, піддатися аналізу, і тільки потім абсолютно неупереджено, об'єктивно можна розповісти людям про те, як ухвалювалися рішення, як вони реалізовувалися. Я думаю, зараз не час”, - написав Азаров.

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Як повідомляв УНІАН, 28 січня 2014 року Азаров подав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра України. Президент Віктор Янукович прохання про відставку задовольнив, а також відправив у відставку весь Кабінет міністрів.