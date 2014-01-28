Янукович підписав указ про відставку Азарова та міністрів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Відповідний указ від 28 січня розміщено на сайті глави держави.

У повідомленні також зазначається: «Оскільки за статтею 115 Конституції України відставка прем'єр-міністра України має наслідком відставку всього складу Кабінету міністрів України, Президент України прийняв і відставку уряду держави».

Читайте такожУ Держдумі Росії назвали відставку Азарова мужнім крокомВодночас глава держави, керуючись нормою частини п'ятої статті 115 Конституції України, доручив Кабінету міністрів України продовжувати виконувати повноваження до початку роботи новосформованого КМУ.

Відповідно до частини третьої статті 17 Закону України «Про Кабінет міністрів України» усі члени Кабінету міністрів України, які перебувають у відставці, звільняються зі своїх посад з початку роботи новосформованого КМУ. Таким чином, усі чинні члени Кабінету міністрів України продовжують працювати на посадах і здійснювати покладені на них повноваження до звільнення з посад в установленому Конституцією України порядку, йдеться в повідомленні.

Читайте такожАзаров подав у відставкуПрес-служба нагадує, що за чинним законодавством призначення прем'єр-міністра України здійснюється Президентом України за згодою більше ніж половини від конституційного складу Верховної Ради України; письмове подання про надання згоди на призначення на посаду прем'єр-міністра України вноситься Президентом України до Верховної Ради України після прийняття рішення про відставку Кабінету міністрів України, припинення повноважень прем'єр-міністра України; Верховна Рада України розглядає подання Президента України не пізніше ніж у п'ятиденний строк з дня внесення такого подання до парламенту (пункт 12 частини першої статті 85, пункт 9 частини першої статті 106, частина друга статті 114 Конституції України, стаття 8 Закону України «Про Кабінет Міністрів України», стаття 205 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України «Про Регламент Верховної Ради України»).