Тимошенко вважає, що Конституція не може стати полем для компромісу з владою
Екс-прем'єр Юлія Тимошенко не вважає, що внесення змін до Конституції не може бути полем для досягнення компромісу між владою та опозицією.
Про це вона заявила в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".
"Ні, я категорично так не вважаю. В цій конкретній ситуації змін до Конституції вносити не можна, бо в обох сторін процесу діаметрально протилежні плани стосовно змін до Конституції. Опозиція хоче збалансувати владу, змінити відносини між владою та громадянином, між владою та суспільством, запровадити через зміни до Конституції європейські цінності", - зазначила вона.
"Янукович планує змінити Конституцію для забезпечення гарантій його влади на випадок програшу на виборах 2015 року. Погодьтеся, це діаметрально протилежні цілі. Компроміс недосяжний", - вважає Тимошенко.
"Опозиція щиро прагне парламентсько-президентської форми правління з суттєвим зменшенням повноважень президента на користь громадянського суспільства, місцевого самоврядування і парламенту. Це цілком справедлива вимога. Я її гаряче підтримую", - заявила екс-прем'єр.
"Впевнена, що в країні на чолі з новим президентом це обов'язково буде зроблено. Але ми не можемо забувати, що парламентська форма правління мусить спиратися на чесну некорумповану систему парламентських виборів, яка в українських реаліях повністю виключить корумповані клани та корумповану владу із системи впливу на вибір людей", - додала вона.
"Тому зміни до Конституції, які передбачають посилення влади парламенту, треба приймати одночасно з новою системою парламентських виборів, які унеможливлять політичну корупцію", - вважає Тимошенко.
"Впроваджувати нову Конституцію з парламентсько-президентською формою правління треба лише одночасно з проведенням чесних чергових або позачергових парламентських виборів. Тоді варто очікувати позитивних змін ", - зазначила політик.
"Якщо ми залишимо цей олігархічний клановий корумпований парламент, особливо з мажоритарною системою виборів, яка повністю контролюється тіньовими грошима, та "насадимо" на такий парламент Конституцію 2004 р., то краще хай залишається президентом Янукович", - сказала вона.
"Бо в такому принизливому форматі парламент України буде більше схожий на "воровську малину", ніж на політичний центр європейських реформ", - додала екс-чиновниця.