Тимошенко вважає, що Конституція не може стати полем для компромісу з владою

Про це вона заявила в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

"Ні, я категорично так не вважаю. В цій конкретній ситуації змін до Конституції вносити не можна, бо в обох сторін процесу діаметрально протилежні плани стосовно змін до Консти­туції. Опозиція хоче збалансувати владу, змінити відносини між владою та громадянином, між владою та суспільством, запровадити через зміни до Конституції європейські цінності", - зазначила вона.

"Янукович планує змінити Конституцію для забезпечення гарантій його влади на випадок програшу на виборах 2015 року. Погодьтеся, це діаметрально протилежні цілі. Компроміс недосяжний", - вважає Тимошенко.

"Опозиція щиро прагне парламентсько-президентської форми правління з суттєвим зменшенням повноважень президента на користь громадянського суспільства, місцевого самоврядування і парламенту. Це цілком справедлива вимога. Я її гаряче підтримую", - заявила екс-прем'єр.

"Впев­нена, що в країні на чолі з новим президентом це обов'язково буде зроблено. Але ми не можемо забувати, що парламентська форма правління мусить спиратися на чесну некорумповану систему парламентських виборів, яка в українських реаліях повністю виключить корумповані клани та корумповану владу із системи впливу на вибір людей", - додала вона.

"Тому зміни до Конс­титуції, які передбачають посилення влади парламенту, треба приймати одночасно з новою системою парламентських виборів, які унеможливлять політичну корупцію", - вважає Тимошенко.

"Впроваджувати нову Конс­титуцію з парламентсько-президентською формою правління треба лише одночасно з проведенням чесних чергових або позачергових парламентських виборів. Тоді варто очікувати позитивних змін ", - зазначила політик.

"Якщо ми залишимо цей олігархічний клановий корумпований парламент, особливо з мажоритарною системою виборів, яка повністю контролюється тіньовими грошима, та "насадимо" на такий парламент Конституцію 2004 р., то краще хай залишається президентом Янукович", - сказала вона.

"Бо в такому принизливому форматі парламент України буде більше схожий на "воровську малину", ніж на політичний центр європейських реформ", - додала екс-чиновниця.