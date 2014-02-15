Люди й далі перебуватимуть на Майдані - Рада ВО "Майдан"

Про це заявив лідер фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк, повідомляє прес-служба партії.

Як передає УП, коментуючи можливість звільнення протестувальниками адмінбудівель, Яценюк наголосив: "Основне – що зараз звільнені всі люди".

"Ми залишаємося в приміщенні Будинку профспілок, Українського дому, в Жовтневому палаці. Ми залишаємося на Майдані", - заявив він, коментуючи заяву прокурора Києва про звільнення затриманих активістів у випадку, якщо протестувальники звільнять "не просто всі приміщення, а й весь Майдан".

За словами Яценюка, що стосується інших приміщень, окрім названих, "рада ВО "Майдан" із цього приводу прийняла рішення, і ми будемо бачити, як будуть виконуватися в першу чергу рішення влади".