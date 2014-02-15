У Харкові влаштували велопробіг на підтримку Євромайдану

У Харкові близько 40 велосипедистів влаштували велопробіг на підтримку Євромайдану.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники велопробігу о 12.00 зібралися на майданчику перед пам`ятником Т.Шевченку, де щоденно проходить Харківський Євромайдан. Учасники заходу висловили підтримку українцям, які на євромайданах відстоюють свої європейські прагнення. Велосипедисти із національними прапорами відправилися у пробіг вулицею Сумською, проспектом Леніна та парком Горького. У велопробігу також взяв участь співорганізатор Харківського Євромайдану Дмитро Пилипець разом із своєю нареченою. Після проведення велопробігу на Харківському Євромайдані Пилипець із своєю нареченою святкуватимуть весілля.

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